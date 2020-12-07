Права человека — одно, борьба с терроризмом — другое. Франция не станет увязывать оказание военной и экономической помощи Египту с соблюдением прав человека в этой стране. Об этом заявлено в ходе визита египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси в Париж.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, он предпочёл бы "требовательный диалог", а не ультиматумы.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я считаю, что подобные условия ни на секунду не помогли бы решению проблем, поскольку просто прервали бы их обсуждение, но в то же время они ослабили бы возможности наших партнёров в борьбе с терроризмом и в обеспечении стабильности в регионе".

В свою очередь, египетский лидер заявил, что европейские правозащитники и журналисты весьма однобоко представляют ситуацию в его стране, игнорируя условия, в которых приходится действовать.

Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта:

"СМИ сосредоточены на одной этой проблеме и представляют дело так, будто мы мы не испытываем никакого уважения к людям, ненавидим собственный народ, будто мы деспоты. Это неприемлемо".

По словам египетского президента, в его стране без проблем действуют десятки тысяч неправительственных организаций. Правозащитники же обвиняют его в жестоком подавлении инакомыслия. Так, в Международной федерации прав человека считают, что в Египте сегодня около 60 тысяч "узников совести". В этой связи активисты обвиняют французское руководство в "потворствовании диктатуре".