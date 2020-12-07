В Чечне как героя похоронили террориста, обезглавившего учителя во Франции

В чеченском селе Шалажи состоялись похороны Абдулаха Анзорова, который был убит после исламистского нападения на учителя в столичном регионе Франции. «Для всего исламского мира он герой. Во Франции и Европе "голубые" герои, а здесь нет», — говорил в интервью новостному порталу «Подъём» глава местной администрации Салман Магамадов. Он отметил, что семья Анзорова обошлась без финансовой помощи от чеченских властей: «Этих людей во всём исламском мире с руками и ногами ждут, от наших жалких подачек они вообще не зависимы». По словам Магамадова, Анзорова похоронили без почестей. В церемонии участвовали десятки людей.

«Подъём», «Новая газета» и «Радио Свобода» сообщают, что на время похорон въезды в село Шалажи были перекрыты сотрудниками силовых структур. По данным «Эха Кавказа», проехать могли только родственники Анзорова и те, кто прописан в этом населённом пункте. Магамадов объяснил это решением республиканских властей в условиях коронавирусной пандемии. «Коммерсант» со ссылкой на жителя села Шалажи отмечает, что из-за санитарных ограничений эта церемония оказалась не такой многочисленной, как могла бы быть.

В Кремле говорят, что не знают о том, как проходило прощание с Анзоровым. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что теракт во Франции «не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно выступал с критикой французских властей в связи с терактом, возлагая на президент Эммануэля Макрона ответственность за произошедшее и сравнивая его с террористами:

«Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь».

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала в интервью «Говорит Москва», что не верит в виновность Анзорова. «Я уверена, что за него просто кто-то это сделал, а он просто как подставная утка. Мальчишка пострадал наверняка. Как 18-летний мальчишка мог сделать такое?» — объяснила Саратова. Она полагает, что спецслужбы могли представить нападении на учителя во Франции как теракт, чтобы «взбудоражить мусульман».

18-летний выходец из России Абдулах Анзоров обезглавил школьного учителя Самюэля Пати 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 км от Парижа. Нападение произошло у стен коллежа, где преподавал Пати. По официальным данным, Анзоров угрожал полицейским ножом и выкрикивал «Аллаху Акбар!» Он был убит.

Самюэль Пати был учителем истории. На уроках, посвящённых свободе слова и нападению на редакцию «Шарли Эбдо», он, в частности, показывал учащимся карикатуры сатирического еженедельника на исламского пророка Мухаммеда. Хотя учитель предупредил, что эти изображения могут вызвать неприятие, и предложил всем желающим покинуть класс, — на произошедшее негативно отреагировали некоторые религиозные организации.

Как установило следствие, помимо Анзорова к теракту причастны по меньшей мере семь человек, в том числе двое школьников, которые, как подозревают правоохранители, за деньги помогли террористу найти учителя. После нападения президент Франции Эммануэль Макрон пообещал принять меры по защите республиканских ценностей, в частности, принципа светскости. В стране прошли силовые операции против предполагаемых исламистов, некоторые религиозные организации были закрыты.