Сотни задержанных на акциях протеста в разных городах страны

В Беларуси - четыре месяца со дня президентских выборов, и люди вновь вышли на улицы, протестуя против их официальных результатов.

Известно о более, чем трех сотнях задержанных.

Речь идет не только о столице страны, но и о таких городах, как Брест, Гродно, Смолевичи и Хотежино.

Правозащитникам удалось установить свыше двухсот имен задержанных в воскресенье вечером.

Манифестанты поменяли тактику - теперь они не собираются центральной части городов, а участвуют в "маршах соседей" в кварталах, где проживают.

Оппозиционные издания утверждают, что среди задержанных были случайные прохожие, в том числе несовершеннолетние, а также водители, которые вышли из машин, когда увидели, как арестовывают людей.

Те, кто выходит на эти акции, намерены добиться отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко, они также добиваются пересмотра результатов августовских выборов.

Известно, что в течение прошедшего дня имелись проблемы с доступом в Telegram - это информация корреспондентов агентства "Интерфакс-Запад".

В то же время помощник президента - инспектор по Гродненской области и экс-глава МВД страны Юрий Караев заявил, что протестующих по сравнению с августом стало меньше, он также считает, что они намеренно стремятся получить штрафы. Это информация ТАСС.

В Брюсселе в эти дни завершается подготовка, как было заявлено, комплексного плана для демократизации Беларуси. План должен быть обнародован в течение месяца.