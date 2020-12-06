Экзитполы указывают на равновесие на выборах в Румынии

На всеобщих выборах в Румынии ни одной политической силе не удалось стать парламентским большинством. По данным экзитполов, обнародованных в воскресенье агентством Медиафакс после завершения голосования, побеждает Социал-демократическая партия, набирая 30,5% голосов. У возглавлявшей действующее правительство меньшинства Национал-либеральной партии - 29,8% голосов. Её лидер и нынешний премьер Румынии Людовик Орбан не теряет надежды вырвать победу у социал-демократов после официального подведения итогов.

"Результат мы узнаем после завершения избирательного процесса, -сказал он. - В социологических исследованиях не берутся в расчет голоса, поданные с 19:30 до 21:00 и результаты голосования за пределами страны. Национал-либеральная партия считает, что она одержит победу на этих выборах", - сказал глава правительства.

Аналитики прогнозируют создание по итогам выборов коалиционного правительства, ориентированного на либералов. Они уже объявили о своём намерении выдвинуть главой кабинета действующего премьер-министра Людовика Орбана.

В выборах приняли участие менее 30% зерегистрированных избирателей - 5,4 млн из более чем 18 млн. Свои корретиквы внесла и пандемия.

"Это была самая низкая явка избирателей за всю историю демократических выборов в Румынии. Две основные соперничающие партии - либералы и социал-демократы - заявили о своей победе сегодня вечером, поскольку, согласно первым экзитполам, разница между их результатами невелика: 1,5%. Это означает, что всё может измениться, когда закончится подсчет голосов", - передаёт из Бухареста корреспондент Euronews Мари-Жанна Ион.