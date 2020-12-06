Демонстранты в Молдавии требуют отставки правительства и досрочных выборов

Тысячи жителей Кишинева собрались на митинг с требованиями отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Участники акции приняли соответствующую резолюцию. Поводом к протестам послужило принятие депутатами закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента, где большинство - сторонники действующего президента Игоря Додона.

Владимир, участник протеста: "Они (депутаты) хотят передать всю власть в руки одного человека, превратить его в диктатора, а нас сделать рабами".

Михаил, участник протеста: "Пока сам Додон был президентом, он требовал передать ему эти полномочия от парламента, а теперь, когда он проиграл выборы и пришла новый президент, которая на стороне народа, они хотят подрезать ей крылья и отобрать власть".

Избранная главой государства Майя Санду обвинила Игоря Додона в "попытке узурпировать власть" с помощью правительства и парламента. "Это парламентское большинство - позорно, оно принимает законы с нарушением конституции", - заявила Санду. Во втором туре президентских выборов Санду, лидер проевропейской партии действия и солидарности, победила Додона с отрывом в 15,5%.