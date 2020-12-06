Еще одна попытка: Лондон и ЕС надеются заключить торговую сделку

Главный британский переговорщик Дэвид Фрост и его коллега, представляющий Евросоюз Мишель Барнье, возобновили переговоры с целью заключить торговое соглашение между Соединенным Королевством и ЕС. Отказ от сделки обернется тяжелыми экономическими последствиями. В минувшую пятницу дискуссия была приостановлена. Решение снова сесть за стол переговоров принималось на высшем уровне - британским премьером Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы будем усиленно работать, что бы заключить сделку, посмотрим, что из этого выйдет", - сказал журналистам Дэвид Фрост.

Времени осталось очень мало. Британия покинет европейское торговое и таможенное пространство 31 декабря. В случае, если торговое соглашение будет заключено, оно еще должно быть ратифицировано британским и европейским парламентами. Если сделка не удастся, по истечении этого срока Великобритания и ЕС станут торговать по условиям Всемирной торговой организации: с немедленным введением тарифов на товары, идущие на континент и обратно, а на границах будет установлен таможенный контроль. Разногласия по-прежнему вызывают три ключевых вопроса: конкуренция на рынке, распределение квот на вылов рыбы, и меры наказания за нарушение будущего договора по "брекситу".