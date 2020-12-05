Что мешает массовой вакцинации? | #Куб

После девяти месяцев пандемии мир готовится к массовой вакцинации. О планах запустить в скором времени прививочную кампанию объявили правительства целого ряда стран. Но как много людей смогут получить вакцину до лета? И все ли захотят прививаться?

Москва хочет первой начать вакцинацию. Президент России Владимир Путин поручил уже со следующей недели прививать представителей групп риска, хотя вице-премьер Татьяна Голикова на том же совещании с осторожностью говорила о сроках.

Москва начинает прививочную кампанию с этой субботы. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что всего за несколько часов на вакцинацию записались 5 тыс. учителей, врачей и соцработников. Сначала прививочная кампания в столице будет распространяться на представителей групп риска, но с поступлением больших партий препаратов список возможных участников будет расширен.

В российском правительстве обещают, что вакцинация будет бесплатной и полностью добровольной. О таком же подходе заявляют и в странах Евросоюза — в Италии, Франции и Германии. Париж рассчитывает начать прививочную кампанию в январе

Не все сразу

Еврокомиссия сообщает, что подписаны контракты на поставки двух миллиардов доз вакцин в Европу. Однако это не означает, что все заказанные препараты сразу окажутся в распоряжении европейских медицинских служб — производство может затянуться.

Pfizer планировала поставить до конца года 100 млн доз, но в итоге вынуждена сократить эти объёмы вдвое. В компании объяснили это непредвиденными задержками при организации производства. The Wall Street Journal со ссылкой на источники уточняет, что речь идёт, в частности, о несоответствии первых партий сырья стандартам качества.

Проблемы могут возникнуть и с доверием к вакцине. Во Франции, по данным последних соцопросов, большинство не хочет прививаться. Согласно исследованию Ifop-Fiducial, только 39% жителей республики могли бы решиться на прививку.

Результаты опроса об отношении к вакцинации во Франции Euronews / Infogram

В Германии противников вакцинации значительно меньше. Во всяком случае, такие данные в конце октября представил Немецкий институт экономических исследований, — согласно этим сведениям, добровольно сделать прививку готовы около 70% жителей страны, почти половина немцев выступает за принудительную вакцинацию.

В России в то же время только 36% опрошенных Левада-центром отвечали, что готовы сделать себе прививку от коронавируса, если она будет бесплатной и добровольной. Не готовы оказались 59%. Отмечается, что за несколько месяцев доверие к вакцине упало, причем значительнее всего — среди жителей столицы и у граждан с высшим образованием.

Результаты опроса об отношении к вакцинации в России Euronews / Infogram

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков в интервью «Открытым медиа» говорил о неспособности власти преодолеть недоверие к вакцине, которое у граждан сложилось изначально, когда много обсуждали поспешность разработки препарата и организацию клинических испытаний.

Где найти доверие?

Эксперты и представители правительств предупреждают, что прививочная кампания займёт долгие месяцы. С массовой вакцинацией, между тем, связывают надежды на прекращение коронавирусной пандемии.

Готовы ли вы сделать себе прививку от COVID-19 и что способно укрепить доверие к вакцинам? Поможет ли, скажем, показательная вакцинация государственных деятелей и национальных лидеров?

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