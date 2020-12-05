Во Франции предъявлено обвинение по делу о теракте в парижском квартале Маре

Суд в Париже предъявил обвинения в убийстве и покушении на убийство Валиду Абдулрахману Абу Зайеду в рамках дела о теракте, совершенном в августе 1982 года на улице Розье в еврейском квартале французской столицы. Тогда злоумышленники бросили гранату в ресторан Джо Голденберга, а затем открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и прохожим. Погибли шесть человек, 22 пострадали. Абу Зайед был экстрадирован во Францию из Норвегии в пятницу вечером и помещен под стражу. Он заявляет о своей невиновности и уверяет, что находился в Монте-Карло во время произошедшего.

Потерпевшие ждали судебного разбирательства почти сорок лет.

Гийом Денуа де Сен-Марк, гендиректор Французской ассоциации жертв терроризма:

"Около двадцати пострадавших и родственники жертв продолжают бороться. Среди них, в частности есть человек, который получил ранения. На момент теракта ему было 17 лет. Есть семьи потерявшие близких. Так что это дело по-прежнему актуально и очень важно для людей".

Французской юстицией выданы так же три других международных ордера на задержание подозреваемых в организации или совершении этого теракта. Двое из них находятся в Иордании, а третий - на территории Западного берега реки Иордан.