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Италия

Сеть по нелегальной переправке мигрантов раскрыта в Италии

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 Кнарик Хачатрян
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Сеть по нелегальной переправке мигрантов раскрыта в Италии
Авторское право  euronews
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Итальянская полиция провела операцию по пресечению деятельности преступной группировки, занимавшейся незаконной переправкой мигрантов.

По всей стране были арестованы 19 человек. Об этом объявило в субботу министерство внутренних дел Италии. Среди арестованных - не только граждане Италии, но также Ирака и Афганистана.

Во время обыска были изъяты телефоны и компьютеры, а также 25000 евро наличными. В заявлении МВД говорится, что группировка имела в частности базы в Бари, Турине, Милане и Вентимилье. В обмен на крупные суммы денег её члены организовывали нелегальный въезд мигрантов в Италию или другие европейские страны: так, за путешествие из Афганистана, Пакистана или Ирана нужно было заплатить около 6000 евро за человека.

Аресты были проведены на основании результатов расследования, которое велось с 2018 года: после того, как поток мигрантов, прибывающих к южным берегам Италии - в частности, на остров Сицилию - сильно возрос.