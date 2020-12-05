Антиправительственные протесты в Чили

В Чили не прекращаются массовые антиправительственные демонстрации. В Сантьяго сотни людей вышли на улицы, требуя освобождения задержанных участников протестов и отставки президента Себастьяна Пиньеры. Манифестаны заблокировали движение в центре города, полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы.

Президент Чили, рейтинг поддержки которого снизился до 13 %, в пятницу подписал закон, позволяющий гражданам второй раз за год снять до 10% накоплений, хранящихся в частных пенсионных фондах.). Авторы инициативы предполагают, что эти средства помогут гражданам справиться с последствиями пандемии.

Система с обязательными взносами в частные пенсионные фонды, внедренная при генерале Аугусто Пиночете, уже много лет подвергается критике в чилийском обществе. Против таких фондов выступали, в частности, участники протестов, которые охватили Чили в октябре прошлого года.