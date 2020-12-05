Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен не договорились

Премьер-министр Великобритании и глава Еврокомиссии не достигли компромисса по "брекситу". После телефонного разговора с Борисом Джонсоном Урсула фон дер Ляйен заявила, что без устранения разногласий между Лондоном и Брюсселем по торговому соглашению, которое должно регулировать их отношения после выхода королевства из состава ЕС, "сделки" не будет. В своём Twitter Фон дер Ляйен сообщила, что прямые переговоры продолжатся в воскресенье, а в четверг будут подведены их итоги.

I had a phone call with @BorisJohnson on the EU-UK negotiations.



Differences remain. No agreement feasible if these are not resolved. Chief negotiators will reconvene tomorrow. We will speak again on Monday. https://t.co/fsVtfW0HHh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 5, 2020

После целой недели серии встреч в Лондоне переговорщики по "брекситу" от обеих сторон не смогли прийти к соглашению из-за значительных расхождений - в частности, по вопросам честной конкуренции, рыболовства и принципа разрешения конфликтов - они решили приостановить переговоры и проинформировать о них своих руководителей, которые вступили в прямой диалог.

NEW: No 10 release picture of @BorisJohnson speaking to EU Commission President @vonderleyen.



The PM was at Chequers with his chief negotiator @DavidGHFrost. pic.twitter.com/zFGYidbphf — Joe Pike (@joepike) December 5, 2020

Джек Пэррот, Euronews:

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорят, что в ближайшие дни они активизируют переговоры, но и та, и другая сторона говорили об этом уже несколько месяцев. Весь вопрос в том, смогут ли другие европейские лидеры вмешаться в этот диалог, поскольку в действительности никакой перспективной сделки уже невозможно будет заключить через несколько недель, если не дней. Лидеры ЕС собираются на саммит здесь, в Брюсселе, в четверг и в пятницу. Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон переговорят по телефону ещё раз в понедельник вечером".