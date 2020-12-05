Восстановление после войны

В Азербайджане в пятницу были приспущены государственные флаги. В стране минутой молчания почтили память погибших в ходе военных действий в зоне нагорно-карабхского конфликта. Накануне министерство обороны Азербайджана впервые сообщило о потерях — погибли 2 783 военнослужащих, более 100 считаются пропавшими без вести. Глава республики Ильхам Алиев посетил Аллею павших в Баку и возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В тот же день армянская и азербайджанская стороны обменялись списками военнопленных, эта информация направлена в Международный комитет Красного креста.

Российские миротворцы разминировали почти 50 га местности, 17 километров дорог, обнаружили и обезвредили свыше 1000 взрывоопасных предметов, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

В ООН призывают стороны нагорно-карабахского конфликта обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в нуждающиеся районы.

В Армении продолжаются акции протеста. По донным последних соцопросов, около половины жителей страны выступают за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.