США накажут Турцию за С-400?

Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против Турции за покупку российских ЗРС (зенитных ракетных систем) С-400. Ограничения должны быть введены в течении 30 дней с момента подписания документа и коснутся турецких чиновников, принимавших непосредственное участие в заключении и осуществлении сделки. Они не смогут осуществлять банковские операции с недвижимостью в США, получить визы на въезд в страну и делать займы у американских креджиторов. Но ранее президент Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет из-за статьи о соцсетях.

Контракт на поставку ЗРС Анкара и Москва заключили в 2017 году. В ноябре 2019 Россия досрочно поставила четыре дивизиона С-400. Это вызвало недовольство США, исключивших Турцию из программы поставок истребителей F-35. В НАТО также заявили, что С-400 могут представлять опасность для авиации союзников.

Он убедить Анакару отказаться от них в пользу амеприкансикх ЗРК Patriot Вашингтону не удалось. Турция заявила, что будет искать альтернативные варианты и заговорила о возможной покупке российских Су-35.