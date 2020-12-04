США: абсолютный рекорд заражений

В США за истекшие сутки коронавирус был выявлен более чем у 210 тысяч человек, это абсолютный рекорд заражений с момента начала эпидемии.

Америка первенствует и в том, что касается летальных исходов от COVID-19, общее их количество составило свыше 280 тысяч.

Попытки обуздать распространение инфекции, которые предпринимались властями, не принесли существенных результатов, поэтому сейчас главные надежды возлагаются на вакцинацию населения.

Биотехнологическая компания Moderna намерена произвести от 100 до 125 миллионов доз, большая их часть предназначена для прививок в США.

Майк Пенс, вице-президент США, сообщил прессе: "Мы объявляем о начале операции WarpSpeed. Ее цель - своевременная доставка вакцины, хранящейся в требуемых условиях, до медиков и пациентов. Мы работаем вместе с FedEx и другими компаниями, которые специализируются на логистике. Отгрузка медикамента должна начаться в течение суток с момента его одобрения".

Поздно вечером в четверг влиятельная "Уолл-стрит Джорнал" сообщила, что Pfizer пересмотрел цифры доз вакцины, которые фармкомпания была намерена поставить клиентам, в сторону их уменьшения.

Речь идет о половине от заявленного количества, поскольку, как обнаружили в Pfizer, при изготовлении первой партии не были соблюдены необходимые нормы производства, подчеркивается в корреспонденции Reuter's.

По словам Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, "проверка должна быть закончена примерно через полторы недели, мы ждем данные от Pfizer, чтобы заполнить документы для получения срочного разрешительного удостоверения под эгидой Управления по саннадзору за медикаментами к 11 декабря. Moderna получит такое удостовение, скорее всего, 18 декабря. Мы не смотрим на происходящее, как на гонку и на то, кто в ней выигрывает. Медикаменты разработаны. Испытания проведены. Их результаты обнадеживают".

Со своей стороны Белый дом выступил за ужесточение ограничительных мер.

Координатор совета по борьбе с пандемией Дебора Биркс заявила, что американцы должны отказаться от сборищ как на улице, так и в помещении, и носить маски на свежем воздухе, как подчеркивается, не снимая их даже во время еды.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 65 миллионов человек.