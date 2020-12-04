ООН призывает Минск освободить демонстрантов

Ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси, где продолжаются массовые выступления против правления Александра Лукашенко, только ухудшается. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав белорусские власти освободить всех незаконно задержанных манифестантов.

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека: "Правительству Беларуси необходимо срочно положить конец продолжающимся нарушениям прав человека. В частности, я призываю власти немедленно освободить всех незаконно или произвольно задержанных за осуществление их прав на свободу выражения мнений и мирных собраний".

Белорусский представитель при отделении ООН, со своей стороны, обвинил Запад в нарушении международного права - так в Минске расценивают санкции Евросоюза в отношении Лукашенко и других чиновников.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН: "В Беларуси большинство людей продолжают вести нормальную жизнь, работает правительство, а также фабрики и офисы. Нет ни голода, ни войны, ни угроз нашим соседям".

Протесты в Беларуси начались сразу после оглашения результатов президентских выборов 9 августа - победителем был объявлен Лукашенко, набравший, по версии ЦИК, 80% голосов. С тех пор тысячи возмущенных белорусов, обвиняющих власти в грубых фальсификациях, каждую неделю выходят на акции протеста, подвергаясь жестким репрессиям.