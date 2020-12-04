Спасите наши души: как кризис COVID-19 ударил по психике людей?

Обычное утро в больнице Эдуара Эррио в Лионе на юго-востоке Франции. Крупнейшая многопрофильная больница в регионе принимает наибольшее количество пациентов с проблемами психического здоровья.

Эммануэль Пуле возглавляет отделение неотложной психиатрической помощи. Нам разрешили снять одну из его консультаций.

19-летний студент пытался покончить с собой при помощи передозировки медикаментов. Будучи потребителем психотропных препаратов, молодой человек проходил процесс детоксикации. Последний локдаун подкосил его.

Я был в отчаянии. И я сказал себе: ничего больше не имеет значения, все бессмысленно, я положу этому конец. Я думал, что это поможет мне выйти из тупика. Такое чувство, что я застрял в чем-то. А в нынешней ситуации мы в буквальном смысле застряли в 4 стенах, и это не помогает пациент

Никто не застрахован

Несмотря на то, что наиболее подверженными к стрессу, вызванному пандемией, оказались те, кто еще до кризиса испытывал психические проблемы, в сегодняшней ситуации никто не застрахован, говорит психиатр.

У нас есть пациенты, у которых ранее не наблюдались проблемы с психическим здоровьем. Учитывая спектр факторов нестабильности и стресса, будь то эпидемический, социологический, экономический, мы ожидаем значительный рост депрессивных и тревожных расстройств, суицидальных кризисов тоже. Это заметно уже сейчас Эммануэль Пуле завотделением неотложной психиатрической помощи, больница Эдуара Эррио, Лион

Человек, который пригласил нас к себе домой, никогда не думал, что дойдет до того, что захочет умереть во время первого локдауна.

Я ощущал чувство несвободы, чувство угнетения, как будто меня заперли. Жизнь потеряла смысл. Все, что тебе нравилось оказалось под запретом. Это оказалось большим стрессом для меня.



Я чувствовал себя физически подавленным: болел живот, сжимало горло... А потом меня переклинило и я разгромил весь дом. Меня госпитализировали и поставили диагноз - белая горячка. А потом оказалось, что у меня положительный тест на коронавирус. Получается, что Covid-19 только усугубил мое состояние. Это точно

Чтобы снова почувствовать вкус к жизни, ему потребовалось несколько месяцев в больнице. В том числе – в психиатрической. Именно сюда был вынужден вернуться Бенни, имя вымышленное.

Молодой человек уже проходил лечение от психического расстройства. Он не смог вынести второго локдауна и попросил госпитализировать его...

Первый локдаун я перенес довольно спокойно, потому что у меня был психоз. Я выходил на улицу, где никого не было, и это меня успокаивало. Но сейчас, когда я немного оправился, мне нужна поддержка, мне нужно, чтобы общество вернулось к прежней жизни Бенни (вымышленное имя)

Действовать нужно уже сейчас

Автор книги и исследования психологического воздействия изоляции, этот психиатр и заведующий отделением в больнице Винатье опасается последствий кризиса здоровья с течением времени, поскольку давление накапливается.

Первый локдаун оставил свои следы. Но потом пришел второй – в тот период, когда краски тускнеют и приходят зимние депрессии. С другой стороны, экономический кризис – люди находятся в бедственном положении из-за работы или их малого бизнеса. А к последствиям самоизоляции мы должны добавить разрушение социальных связей для тех, кто заперт у себя дома, а также страх побочных эффектов заражения, страх заражения, страх за свое здоровье и, возможно, за свою жизнь Николя Франк завотделением психиатрической больницы Винатье

Институты психического здоровья развертывают новые службы для реагирования на растущий стресс населения. В больнице Винатье команда "живой" горячей линии дежурит семь дней в неделю с марта этого года.

Больница недавно открыла консультацию, связанную с Covid-19, в этом центре психологического стационарного лечения в центре города.

Открытое, как более доступная альтернатива больничным психиатрическим палатам или частным практикам, отделение сейчас переполнено запросами.

Изоляция, неуверенность в завтрашнем дне, страхи за близких-молодых и пожилых, постинфекционная травма или тяжелая утрата – причин для переживаний много.

Среди основных симптомов, в основном, — нарушение сна у людей, чей ритм жизни изменился, и в особенности тех, кто прекратил свою профессиональную деятельность. Бывают приступы тревоги у людей, у которых раньше их не было. Иногда возникает ощущение социальной изоляции без развлечений или в связи с утратой интереса к повседневной жизни. Мы также наблюдаем обсессивно-компульсивные расстройства у пациентов, которые, например, маниакально убираются дома..



И с этой второй волной мы видим, что есть люди, у которых симптомы усиливаются, и, увы, есть много тех, кто не решается на консультацию. К сожалению, при развитии психиатрической патологии вам придется обратиться за профессиональной помощью, потому что дальше все меньше шансов, что она пройдет сама по себе Элоди Зант психиатр

Дестигматизация психического здоровья и увеличение ресурсов - вот приоритеты, на которых настаивают специалисты. Именно такие меры помогут преодолеть следующую волну коронавирусного кризиса, которая, по их словам, будет психиатрической.