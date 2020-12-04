Спасите наши души: как кризис COVID-19 ударил по психике людей?Комментарии
Обычное утро в больнице Эдуара Эррио в Лионе на юго-востоке Франции. Крупнейшая многопрофильная больница в регионе принимает наибольшее количество пациентов с проблемами психического здоровья.
Эммануэль Пуле возглавляет отделение неотложной психиатрической помощи. Нам разрешили снять одну из его консультаций.
19-летний студент пытался покончить с собой при помощи передозировки медикаментов. Будучи потребителем психотропных препаратов, молодой человек проходил процесс детоксикации. Последний локдаун подкосил его.
Никто не застрахован
Несмотря на то, что наиболее подверженными к стрессу, вызванному пандемией, оказались те, кто еще до кризиса испытывал психические проблемы, в сегодняшней ситуации никто не застрахован, говорит психиатр.
Человек, который пригласил нас к себе домой, никогда не думал, что дойдет до того, что захочет умереть во время первого локдауна.
Чтобы снова почувствовать вкус к жизни, ему потребовалось несколько месяцев в больнице. В том числе – в психиатрической. Именно сюда был вынужден вернуться Бенни, имя вымышленное.
Молодой человек уже проходил лечение от психического расстройства. Он не смог вынести второго локдауна и попросил госпитализировать его...
Действовать нужно уже сейчас
Автор книги и исследования психологического воздействия изоляции, этот психиатр и заведующий отделением в больнице Винатье опасается последствий кризиса здоровья с течением времени, поскольку давление накапливается.
Институты психического здоровья развертывают новые службы для реагирования на растущий стресс населения. В больнице Винатье команда "живой" горячей линии дежурит семь дней в неделю с марта этого года.
Больница недавно открыла консультацию, связанную с Covid-19, в этом центре психологического стационарного лечения в центре города.
Открытое, как более доступная альтернатива больничным психиатрическим палатам или частным практикам, отделение сейчас переполнено запросами.
Изоляция, неуверенность в завтрашнем дне, страхи за близких-молодых и пожилых, постинфекционная травма или тяжелая утрата – причин для переживаний много.
Дестигматизация психического здоровья и увеличение ресурсов - вот приоритеты, на которых настаивают специалисты. Именно такие меры помогут преодолеть следующую волну коронавирусного кризиса, которая, по их словам, будет психиатрической.