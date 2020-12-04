Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, нарушители открыли огонь, в ходе перестрелки один из них погиб, двое скрылись на территории Украины.

"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - сообщили в ЦОС.

Сейчас на месте инцидента проводятся оперативно-следственные действия. Информации о личности убитого пока нет. Других деталей случившегося в ведомстве также не сообщают.