Парламентские выборы на фоне пандемии: в воскресенье граждане Румынии отправятся голосовать

Граждане Румынии в предстоящее воскресенье отправятся на избирательные участки. В стране пройдут парламентские выборы. Победитель столкнется с непростой задачей - управлять страной во время пандемии и экономического кризиса. Ставки высоки для правоцентристской НЛП - Национальной либеральной партии, которая находится у власти с ноября 2019 года. В центре внимания вопросы здравоохранения.

Андрей Бачу, госсекретарь минздрава Румынии, НЛП: "Мы хотим завершить начатую в 2020 году инвестиционную программу в 1,3 миллиарда евро. Мы так же стремимся запустить новый проект на 2021-2027 годы, который принесет системе здравоохранения Румынии дополнительные 4,6 миллиарда евро. Кроме того, мы намерены увеличить расходы национального бюджета в этой области до 6% ВВП в 2024 году, и модернизировать законодательство, регулирующее функционирование системы здравоохранения".

Главные соперники либералов на парламентских выборах - социал-демократы, которых поддерживают известные общественные деятели. В их числе Александру Рафила (СДП) - представитель Румынии во Всемирной организации здравоохранения:

"Во всем мире, и это общепризнанный факт, расходы на здравоохранение растут со скоростью, превышающей рост ВВП"."Очень важно расставить приоритеты в государственных расходах и совершенствовать систему первичной медико-санитарной помощи через национальную сеть общественных центров, особенно в сельской местности. Мы так же должны создать ряд отделений амбулаторной помощи в малых городах, поскольку это является логичным ответом на потребности населения в медицинской помощи".

Еще один оппонент правящей партии - альянс USR-Plus , в который входят две центристские политические силы - Союз спасения Румынии и проевропейская Партия Свободы, единства и солидарности. В USR-Plus настаивают на необходимости улучшить управление государственными больницами.

Влад Войкулеску, экс-министр здравоохранения, USR-Plus: "У Румынии, в том, что касается системы общественного здравоохранения, никогда не было стратегии управления персоналом. Прежде всего, мы говорим о коррупции, кумовстве, о том факте, что подавляющее большинство специалистов, прошедших обучение в Румынии, хотят уехать или уже покинули страну. И тому есть причины: либо это коррупция в больницах, а люди не могут с таким мириться, либо факт отсутствия вакансий. Последние однако есть, но для тех, кто знает кого-то в системе здравоохранения или в ВУЗах. Вот это нам надо кардинально изменить".

В сентябре в Румынии прошли выборы в местные органы власти, на которой Национальная либеральная партия с небольшим перевесом обошла Социал-демократическую.

Мари-Жанна Ион, Euronews: "Политики в Румынии сейчас обеспокоены явкой избирателей, поскольку в стране продолжает распространяться коронавирусная инфекция и сотни румын каждый день по-прежнему умирают от COVID-19. Как Данные одного из последних опросов показывают: более половины, а именно 55 % респондентов, считают, что голосование следовало перенести".