"Северный поток-2": быть или не быть?

Строительство вызывающего споры "Северного потока- 2" планируется возобновить после годичного перерыва. Российское судно трубопроводчик "Академик Черский", которое должно достроить газопровод, уже отправилось на запад после стоянки под Калининградом. Но "Северный поток-2" не пользуется поддержкой ЕС, что ставит Германию перед дилеммой.

Кейт Бреди, Euronews:

"Куда это приведет Германию прямо сейчас? Мы все время слышим, что европейские проблемы - это проблемы Германии, но, похоже, сейчас мы не видим какого-либо совпадения взглядов, будь то эконромические проблемы или позиция по рассматриваемой геополитической проблеме".

Клаудия Кемферт, Институт экономических исследований ФРГ:

"Надо сказать, что Германия находится между двух огней. Власти ФРГ оказались в центре геополитических трудностей и споров, которые продолжаются с самого начала строительства этого трубопровода. тут не только санкции против россии, но также и геополитические споры с украиной, и всё останое, случившееся за последние годы".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в Берлине нашли способ обойти санкции США против "Северного потока-2" и связанных с ним европейских компаний. Специальный "Фонд против изменения климата" позволит защитить их от экономического давления Вашингтона. Но некоторые аналитики полагают, что это не спасёт проект.

Томас О'Доннел, эксперт по вопросам энергетики берлинской Школы управления Херти:

"В сущности, трубопровод мёртв. Вопрос лишь в том, что правительство Германии не особо хочет признавать, что он мёртв, чтобы не быть вынужденным потом выполнять некоторые обязательства перед компанией, так что это деликатный вопрос для немецких властей. ЕС не проявляет особого интереса, фактически помогая этим правительству Германии. ЕС никогда не поддерживал этот трубопровод, Европарламент очень ясно дал это понять, проголосовав против него. Европейская комиссия последовательно выступала против этого".

США впервые ввели санкции в отношении строителей "Северного потока-2" в конце 2019 года, нехадолго до заверешния работ, которые пришлось остановить. В четверг стало известно, что в новый проект оборонного бюджета США вошло расширение санкций.