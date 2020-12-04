Расизм или традиция? Голландские дети прощаются с Черным Питом

Для бельгийских и нидерландских детей прибытие Синтерклааса - местного Санта-Клауса - самое яркое событие года. До недавнего времени его сопровождал верный помощник Черный Пит. Но эта старинная традиция все чаще вызывает возмущение у взрослых, которые видят в нем признаки расизма.

"Мы здесь, потому что считаем, что Черный Пит - это расизм. Мы хотим, чтобы он изменился, и тогда это будет праздник для всех", - говорит эта женщина.

Порой страсти накаляются так, что доходит до столкновений с защитниками Черного Пита.

"Этому детскому празднику много веков. Это голландская традиция, и мы хотим ее сохранить", - считает этот мужчина.

Одна из ключевых фигур в протестах против Черного Пита - Акваси, известный голландский рэпер.

"Черные Питы подчиняются большому Синтерклаасу. У них черные лица. Это сделано из лучших побуждений, но сейчас их место в музее. Это часть прошлого, а не сегодняшнего дня", - говорит Акваси.

Городские власти Амстердама поинтересовались у эксперта по Синтерклаасу, как модернизировать детский праздник. Он рассуждает просто.

Пэм Эвенхейс, советник Синтерклааса: "В Амстердаме примерно 120-150 тысяч детей. И только около 40 процентов из них похожи на меня, белого европейца. А Синтерклаас - он для всех. Если людей беспокоит присутствие Черного Пита, мы должны это изменить".

"Речь идет не только о черной краске, но и о красных губах, о вьющихся волосах. Это действительно стереотипы. Люди понятия не имеют, насколько это оскорбительно. Или они видят в этом традицию, которая, по их мнению, должна оставаться неприкосновенной", - считает Акваси.

Чтобы навсегда покончить с этими стереотипами, Пэм Эвенхейс переписал историю Синтерклааса. Он придумал вместо Черного - Дымоходного Пита. Это имело успех, поскольку его идея была поддержана многими.

Пэм Эвенхейс: "Не забывайте, что в 2014 году более 90 процентов населения Голландии не хотели менять Черного Пита. А сейчас, в частности, благодаря влиянию движения Black Lives Matter, уже в этом году или через пять, восемь или десять лет, я уверен, и сам Синтерклаас уверен, что Дымоходный Пит понравится всем и мы будем звать его просто Питом".

Спустя много веков голландцы прощаются с Черным Питом. А для детей всех цветов кожи начинается праздник, но уже без привычного помощника Синтерклааса.