В Москве открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса стартовала в российской столице. В Москве открыто 70 прививочных пунктов. В первую очередь будут прививаться основные группы риска. Это работники городских, федеральных и частных медицинский организаций, сотрудники учреждений образования и социальных служб. В дальнейшем вакцина станет доступна всем жителям Москвы.

Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с пятого декабря с восьми часов утра до восьми вечера. При прохождении вакцинации москвичам необходимо иметь с собой паспорт, страховой полис и документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации, например справку с работы.

Прививку от COVID-19 будут делать первой российской вакциной "Спутник V" . Создатели препарата оценивают его эффективности в 95%.

Объем производства "Спутник V" в ближайшее время достигнет 2 миллионов доз, что позволит начать массовую вакцинацию россиян. Об этом говорится в сообщении Минпромторга. Как заявляют в ведомстве, ведутся переговоры с ВОЗ для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством для получения разрешения на обращение вакцины в Евросоюзе.