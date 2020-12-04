В Латвии задержаны журналисты российских изданий

В Латвии задержаны несколько журналистов российских изданий Sputnik и Baltnews (оба входят в холдинг МИА “Россия сегодня). Их обвинили в нарушении режима санкций ЕС. У журналистов прошли обыски, конфискована техника и средства связи.

Как сообщает агентство ТАСС, среди задержанных — Андрей Яковлев, возглавлявший редакцию портала Baltnews.lv два года назад, журналист Андрей Солопенко, а также публицист и правозащитник Владимир Линдерман.

На своей странице в Facebook Яковлев рассказал, что ему пришлось “заехать” в Службу госбезопасности Латвии на восьмичасовой допрос. По его словам, задержание связано с тем, что он сотрудничает с агентством “Россия сегодня”, директор которого — Дмитрий Киселев — находится под санкциями ЕС.

"Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Нарушением санкций ЕС является, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке. До четырех лет лишения свободы, между прочим", — сообщил Яковлев.

МАСКИ НЕКОВИДНЫЕ ПОСТУЧАЛИСЬ В ДВЕРЬ Сегодня сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели у меня дома и в офисе... Опубликовано Андреем Яковлевым Четверг, 3 декабря 2020 г.

В МИД РФ задержание журналистов назвали “вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений” и “настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений”.

В министерстве также подчеркнули, что санкции носят персональный характер и касаются лично генерального директора МИА “Россия сегодня” Дмитрия Киселева, а потому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Ведомство пообещало, что поднимет этот вопрос на площадке Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД выразил надежду на то, что “представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова”.