Самая теплая осень в Киеве за 140 лет

Нынешняя осень в Киеве выдалась самой теплой за почти 140 лет. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория Украины. По ее данным, средняя температура достигла 11,6 градуса Цельсия, что на 3,6 выше климатической нормы. При этом в течение осеннего сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов.

Елена Донич, заведующая отделом климата Центральной геофизической обсерватории Украины: "Даже 1 сентября, казалось бы, в первый осенний день, температура максимальная составила почти 35 градусов в Киеве, чего не было даже за весь летний период. Это тоже не то чтобы уникально, но, можно даже сказать, ненормально".

В этом году на Украину обрушилась волна беспрецедентной жары, вызвавшая пожары. В апреле они уничтожили более 66 тысяч гектаров леса в зоне отчуждения вокруг Чернобыля на севере страны. А позже Западная Украина пережила сильнейшее наводнение. Ученые предостерегают, что изменение климата приведет к увеличению частоты и серьезности экстремальных погодных явлений, таких как катастрофические пожары.