Венгры не верят в "домашнюю вечеринку"

Скандал с венгерским евродепутатом Йожефом Сайером оставил у его соотечественников совсем иное впечатление, нежели это описывают близкие к правительству венгерские СМИ. Таковы результаты опроса, проведённого нашими венгерскими коллегами.

На вопрос "Как вы бы описали произошедшее в Брюсселе, на основании новостных репортажей оттуда?", 69% ответили, что это сексуальная оргия с наркотиками, и только 2% сочли правдой утверждения самого Сайера о том, что это была просто домашняя вечеринка.

На вопрос "По вашему мнению, что самое предосудительное в деле Йожефа Сайера?", 65% заявили, что он действовал в разрез с ценностями конституции, которые сам же и продвигал. Нарушение карантинного режима в вину евродепутату поставили только 5% опрошенных — а именно это считают единственным нарушением со стороны Сайера проправительственные венгерские СМИ.

В любом случае, скандал уже стоил Сайеру и кресла евродепутата, и места в правя щей венгерской партии ФИДЕС. Он стоял у истоков этого движения и считался одним из ближайших советников премьер-министра Виктора Орбана.