В Чехии изобрели бумагу, которая уничтожает коронавирус

В Чехии изобрели бумагу, которая уничтожает попадающие на ее поверхность бактерии и вирусы, в том числе частицы коронавируса, сообщает чешское агентство ЧТК. Ученые надеются, что их изобретение можно будет использовать при изготовлении денежных купюр и документов.

Бумага пропитана специальными химическими веществами с наночастицами цинка и серебра. Они убивают вирусы, бактерии и дрожжи, но для человеческой кожи остаются безопасными. "В течение одной минуты с ее поверхности исчезает 99% микробов", – рассказал один из разработчиков Иржи Собек. По его словам, разработка велась несколько лет.

Благодаря дополнительной модификации такая бумага может даже уничтожать частицы коронавируса нового типа, которые попали на ее поверхность. Тесты показали, что за 10 минут погибает 70% частиц коронавируса, а за 30 минут они исчезают полностью.

В ближайшее время в Чехии планируют произвести первые 10 тонн такой бумаги.