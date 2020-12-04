Вакцинация в ЕС: кто, где, когда

Европейское медицинское агентство намерено вынести решение, касающееся применения вакцины Pfizer/BioNTech 29 декабря.

Аналогичные шаги в отношении препарата от Moderna будут приняты 12 января.

Первоначально планировалось, что оба препарата пройдут процедуру в один день - 22-го декабря.

При этом отмечается, что каждая страна, входящая в ЕС, может взять дополнительное время для возможных проверок уже представленных европейским регулятором данных как об эффективности, так и о порядке применения медикаментов.

Накануе вечером о том, как будет проходить вакцинация во Франции, рассказал премьер-министр страны Жан Кастекс: "По мере поступления партий вакцины мы будем расширять наши возможности для проведения процедуры. В настоящий момент в группе риска находится около 14 миллионов человек. Такие факторы, как возраст и хронические недуги, а также и профессиональные обстоятельства (это относится к медперсоналу), будут приниматься во внимание в приоритетном порядке. Вторая фаза вакцинации наступит в феврале и продолжится в течение весны. И с весны мы откроем возможность для прививки для всех остальных групп населения, начав, таким образом третью фазу".

В Португалии тех, кто относится к группе риска и у кого COVID-19 может развиваться по резко негативному сценарию, насчитывается меньше.

В списках первоочередников находится 400 тысяч человек. В общей сложности официальный Лиссабон планирует привить с января по апрель около миллиона жителей страны.

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии: "Наш план покоится на четырех фундаментальных принципах: во-первых, вакцина предназначена для всех, во-вторых, процедура основана на добровольности, в-третьих, прививка от коронавирусной инфекции будет бесплатной, и, в четвертых, доступ к ней получит все население, согласно тем потребностям, которые были установлены и утверждены специалистами".

Если в богатых странах ситуация с доступом к вакцинации не вызывает озабоченности международных организаций, то совсем иначе выглядит положение развивающихся и бедных государств.

Глава ООН взывает в этой связи к щедрости и милосердию: "Вакцины начнут применяться в ближайшие месяцы или даже недели. Но не будем обманывать себя: социальная несправедливость, которая продолжалась десятилетия, не может быть устранена быстро".

В момент первой волны пандемии французский президент Макрон уже заявлял, что на вакцину не могут распространяться законы рынка, и доступ к ней должны получить все, кто в прививке нуждается.