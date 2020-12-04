В Калифорнии бушуют природные пожары

Дым от природных пожаров, бушующих в округе Ориндж, штат Калифорния, заволакивает небо. Солнца днем практически не видно. Причиной бедствия стало возгорание в частном доме, после чего пламя перекинулось на кусты и деревья. Ветер "прогнал" огонь через каньоны в южной части штата.

К тушению пожара привлечена авиация; вертолеты сбрасывают воду на очаги возгораний, но стихию пока не удается взять под контроль. Справиться с ней мешает сильный, жаркий и сухой ветер, скорость которого временами достигает 45 километров в час.

Из района, расположенного недалеко от города Лейк-Форест, в 80 километрах от Лос-Анджелеса, эвакуированы тысячи жителей. Многие готовятся к эвакуации. Пожарные бригады делают все возможное, что бы огонь не подступил к главным автомобильным дорогам.

Власти штата в качестве меры предосторожности начали отключать электроэнергию, что бы из-за обрывов линий электропередачи не образовалось новых очагов.