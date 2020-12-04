Сделка по "брекситу" в рыболовных сетях

Право на рыбную ловлю по-прежнему блокирует переговоры о достижении сделки по "брекситу". Франция предупредила, что наложит вето на торговое соглашение после выхода Великобритании из Евросоюза, если оно не будет соответствовать определенным требованиям. Французский госсекретарь по европейским делам считает, что Париж должен быть готов "к риску отказа от сделки".

Клеман Бон, госсекретарь Франции по европейским делам: "Я все еще надеюсь, что мы сможем договориться, но я хочу сказать нашим рыбакам, производителям, гражданам, которые нас слушают, что мы не примем договор на плохих условиях".

По словам министра по вопросам бизнеса Великобритании, торговые переговоры о соглашении по "брекситу" находятся в "критической фазе". Он настаивает на том, что "сделка может быть заключена только в том случае, если Европейский Союз признает, что Великобритания является суверенным, независимым государством".

Министр по вопросам бизнеса Великобритании Алок Шарма: "Конечно, люди говорят о рыболовстве, и здесь есть проблемы, связанные с равными условиями игры. Вы меня простите, если я, особенно с учетом того, что мы находимся на таком деликатном этапе этих обсуждений, не буду вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы находимся на критической стадии обсуждений".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в Брюсселе в пятницу, повторил, что Европейский Союз хочет заключить торговую сделку с Великобританией, но не любой ценой. Мишель сказал, что ЕС готов "ко всем возможным вариантами", и призвал 27 стран-членов сохранять единство.