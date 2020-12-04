Несмотря на холодную работу, с раннего утра в главном центре тестирования в Вене люди выстраиваются в очередь. За несколько дней до того, как приступить к ослаблению жёстких мер карантина и изоляции, Австрия начала массовое тестирование насления. Власти страны надеются таким образом предотвратить необходимость принятия ограничительных мер в будущем.

Нет, я практически уверен, что не заражён, - говорит один из тестируемых. - Я работал один в своем домашнем офисе в течение нескольких недель, но всё равно пришёл провериться.

Люди проходят быстрые тесты на антиген, и результаты узнаются в течение нескольких минут. Но если они положительны, то нужно будет пройти и обычный тест - для таких результатов понадобится не менее суток. Организовать тестрирование помогают военнослужащие.

Гельмут Фогль, представитель австрийской армии, говорит:

Здесь, в Венском конференц-центре, у нас одновременно тестируют 170 человек. Это самая большая пропускная способность во всей Вене. У нас есть два других объекта в столице с чуть меньшей пропускной способностью".

Австрия идет по стопам своего южного соседа Италии, которая несколько недель назад провела массовое тестирование населения в Южном Тироле. Но первой в Европе такой подход применила Словакия, начав тестирование населения в ноябре. Этой тенденции могут последовать и другие европейские страны.