Человек, за 7 лет преобразивший Францию

Франция скорбит по Валери Жискар д'Эстену - смерть третьего президента Пятой республики, убежденного европейца и модернизатора французского общества 1970-х годов, мало кого оставляет равнодушным.

Валери Жискар д'Эстен ушёл из жизни в 94 года в своём поместье в Отоне (департамент Луар и Шер),он был в сознании до конца. За последние месяцы экс-главу государства несколько раз госпитализировали из-за проблем с сердцем - в последний раз в середине ноября. Родные объявили о его кончине в среду вечером, объяснив, что он умер от последствий Covid-19, и что похороны пройдут в тесном семейном кругу.

Память человека, который руковдил Францией с 1974 по 1981 годы, почтили минутой молчания депутаты Национального собрания. Председатель парламеннта Ришар Ферран в своём Twitter написал:

"Европейская идея потеряла одного из своих основателей, а Франция - президента, который принёс ей модернизацию и отвагу, право голоса с 18 лет и легализацию абортов".

Воздали должное своему предшественнику и два бывших президента Республики, Николя Саркози и Франсуа Олланд. Саркози выразил своё восхищение человеком, который, по его словам, "был честью и гордостью Франции, посвятив свою жизнь укреплению связей между европейцами".

_"Сегодня наша страна потеряла государственного деятеля, который сделал выбор открыться миру и считал, что объединённая Европа - гарант процветания Франции", _ - написал Франсуа Олланд, выразив искренние соболезнования и благодарность семье покойного.

Это одно из последних появлений на публике Валери Жискар д'Эстена: 30 сентября 2019 года он провожал в последний путь Жака Ширака, который был премьер-министром в его правительстве, а позже возглавил и французское государство. Нынешний президент страны Эммануэль Макрон назвал д'Эстена лидером, "за семь лет навсегда преобразившим Францию".

"Наставления, которые он дал Франции, по-прежнему направляют наши шаги, - сказал Макрон. - _Он был слугой государства, политик прогресса и свободы, его оплакивает французский народ". _