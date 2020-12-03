IBM: за доставкой вакцины следят хакеры

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность введения электронного сертификата о вакцинации от коронавируса. По мнению специалистов организации, такой документ, в числе прочих мер, позволил бы возобновить массовые авиаперелёты и открыть границы.

В то же время ВОЗ предостерегает от введения так называемых "паспортов иммунитета" для людей, переболевших Covid-19. По словам экспертов, нет доказательств того, что выздоровевшие защищены от повторного заражения, особенно учитывая способность вируса к мутации.

Массовые вакцинации могут начаться в странах Европы уже в этом месяце. Так, власти Великобритании в среду одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech и рассчитывают начать прививки со следующей недели.

На этом фоне компания IBM сообщила, что неизвестные хакеры пристально наблюдают за развитием системы распространения вакцины в странах Европы, в частности за механизмом доставки доз с сохранением необходимой температуры. Цели хакеров не ясны.

В России вакцинация уже идёт: ещё в конце ноября она началась в вооружённых силах, а со следующей недели смогут получить прививки и гражданские. В первую очередь, по заявлениям российского руководства, вакцинировать будут медиков и учителей.