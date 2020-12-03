В России впервые зарегистрировано свыше 28 тысяч новых заражений COVID

В России новый печальный рекорд. Впервые в стране зарегистрировано свыше 28 тысяч заражений коронавирусом за сутки. Умерли еще 554 инфицированных.

В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения. Отметить Новый год в кафе или ресторане не получится. В праздничные дни не будут работать театры и музеи.

Тем временем, врачи около двух десятков больниц Свердловской области получили новые защитные костюмы, выполненные из особой мембранной ткани.

Заведующий отделением в ЦГКБ №24 Ринат Рахимов говорит: "Работы много. Бригад много. Врачей много. Им нужен большой объем [костюмов]. Именно вот такая серия костюмов, наверная, самая подходящая для работы в очагах".

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции проходит в Вооруженных силах. Первыми на Северном флоте прививку сделали готовящиеся к дальнему походу моряки фрегата "Адмирал флота Касатонов".