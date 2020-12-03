MacBook вместо доски и мела

Это первый урок в девятом классе средней школы Отто-Нагель в Бисдорфе - восточный Берлин. Как и большинство уроков, сегоняшний урок математики проходит с открытыми ноутбуками и интерактивной доской. Школа начала переход на цифровое обучение более 10 лет назад. Теперь у каждого ученика Макбук , а вай-фай доступен на всей территории школы. Поэтому, когда началась пандемия COVID-19, переход на онлайн обучения для здешних учащихся прошёл без проблем.

Учитель математики Тристан Дёрр говорит, что школа хорошо подготовлена к так называемым гибридным урокам, когда половина класса принимает в них участие из дома:

"Нам уже приходилось на несколько дней перейти на гибридные классы, и это сработало Мы также купили внешние камеры, оборудовали все наши классы микрофонами. Таким образом, мы можем проводить более или менее нормальные уроки, и транслировать прямо на дом. И тогда ученики, оставшиеся дома, также могут активно участвовать в процессе, задавать вопросы".

Но такие школы, сменившие мел и доску на компьютеры, в Германии пока не норма, а исключение.

Кейт Брэди, Еuronews:

"Опрос, проведённый от имени Ассоциации образования, только 42% школ в Германии будут готовы к гибридным урокам. Последнее международное исследование компьютерной и информационной грамотности также показало, что только в четверти немецких школ есть постоянно работающий Wi-fi".

Дело тут не в нехватке финансирования. В 2019 году правительство Германии подписало цифровой пакт для школ на сумму 5 млрд евро. А в сентябре этого года было выделено около 6,5 млрд евро на обеспечение учителей и детей из неблагополучных семей компьютерами и другими устройствами.

Хайнц-Петер Мейдингер, президент Аассоциации учителей ФРГ, говорит, что федеральная система страны, отдавшая образование в руки отдельных земель, замедляет прогресс:

"Я не понимаю, почему так много времени нужно, чтобы получить доступ к финансам. Я думаю, что нам действительно нужно использовать цифровое обучение на полную мощность. Но даже если мы ускорим темпы работы с ейчас, пройдет еще полгода, прежде чем средства действительно дойдут до всех школ".

С учетом того, что около 40 тысяч школьников ФРГ всё ещё находятся в карантине, полгода - очень длинный срок.