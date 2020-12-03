Хабиб уходит, но...

Действующий чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов провёл в Москве первую пресс-конференцию после объявления о завершении карьеры. Он подтвердил принятое решение.

"Кто-то будет считать, что это неправильно, кто-то будет считать, что это правильно, но надо драться. Мое мнение - если ты завершаешь, то завершай", - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Впрочем, боец не исключил своего возвращения в профессиональный спорт при определенных условиях, отметив, что если Дэйна Уайт предложит ему 100 млн долларов за реванш с Конором Макгрегором, это заставит его задуматься. Нурмагомедов ни разу не проигрывал в ММА, одержав 29 побед в 29 поединках в октагоне, в том числе 13 — в самом престижном промоушене мира UFC, где он два с половиной года тому назад завоевал чемпионский титул в легком дивизионе, а потом несколько раз его защищал.