Намибия распродает слонов

Намибия, страдающая от засухи, выставила на продажу 170 слонов, чтобы ограничить их численность на своей территории - отчасти из-за нарастающих конфликтов и столкновений между людьми и этими животными. Рекламное объявление было опубликовано Министерством охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма.

Животные будут проданы с аукциона покупателям как внутри страны, так и за ее пределами. Участники торгов должны будут представить документальные гарантии относительно надлежащих условий содержания слонов и наличия необходимых средств для поддержания их нормального существования. Иностранные покупатели также обязаны будут предъявить таможенные документы, которые разрешают ввоз слонов в указанные страны.