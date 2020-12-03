В праздники ограничения будут только жёстче

В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 993 человека: это антирекорд с самого начала пандемии. В то же время врачи сообщают, что коэффициент распространения понемногу снижается, уменьшается и число госпитализаций. Власти страны решили ужесточить карантинные меры на время праздников: премьер-министр Джузеппе Конте предупреждает о третьей волне уже в январе:

"В рамках либеральной и демократической системы мы не можем врываться в дома и заставлять людей соблюдать жёсткие ограничения. Поэтому мы можем лишь выступить с настойчивыми рекомендациями. Мы просим всех уважать эти требования. Мы настойчиво рекомендуем не принимать гостей из числа тех, кто не живёт с вами под одной крышей. Особенно это важно во время праздников".

В Великобритании общее число зарегистрированных жертв коронавируса превысило 60 тысяч человек. При этом 10 тысяч скончались за последние три недели. На этом фоне правительство королевства обещает уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию населения.

В Швеции также продолжают вводить ограничения, уже привычные в других странах. С понедельника будут закрыты многие учреждения. В том числе на дистанционное обучение отправятся старшие школьники. Общее число умерших от Covid-19 в стране превысило 7 тысяч человек.

В Испании же сообщают об улучшении показателей. Так, уровень заболеваемости впервые за три месяца упал ниже 240 случаев на 100 тысяч жителей. Тем не менее, и Мадрид ужесточает правила на время рождественских и новогодних торжеств, особенно в дни самих праздников — 24-го, 25-го и 31-го.