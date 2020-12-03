Еврокомиссия представила План укрепления демократии

Политическая жизнь Европы всё больше перемещается в интернет, социальные сети, видеоконференции. Но неподготовленный к этому избиратель может стать объектом дезинформации и манипуляций. Брюссель решил помочь демократии приспособиться к цифровому веку.

В своём Плане действий Еврокомиссия сосредоточилась на таких направлениях: защита избирательного процесса; свобода СМИ; медиа-плюрализм и дезинформация.

Но когда политический редактор Euronews Даррен Маккафри был интервью у еврокомиссара Веры Йоуровой, ответственной за эту работу, ей оказалось трудно привести реальные примеры онлайн-злоупотреблений и борьбы с ними:

Йоурова: Думаю, у нас есть много доказательств того, как дезинформация повлияла на результаты референдума 2016 года о выходе из ЕС Великобритании. Затем у нас были свидетельства о вмешательстве в ряд других национальных голосований. Мы делали всё, что было в наших возможностях, для защиты европейских выборов в прошлом году. Многому нас научил случай с фирмой Cambridge Analytica, которая обрабатывала информацию о пользователях сети Facebook. Это было незаконно, имело место злоупотребление личными данными людей. Мы не хотим, чтобы такое происходило в Европе. Поэтому нам нужно относиться строже к правилами политической рекламы.

Euronews: Но вы нам привели странные примеры, они был полностью опровергнуты. Об этом объявил в октябре текущего года британский уполномоченный по информации. Проведя длительное расследование в отношении Cambridge Analytica и референдума о "Брексите", он пришел к выводу, что эта фирма, имеющая доступ к личным данным, не использовала эти данные напрямую и не имела никакого влияния на референдум о "брексите". Поэтому я снова возвращаюсь к этому вопросу - вы можете привести примеры за последние годы, конкретные примеры того, где имело место вмешательство?

Йоурова: Да у нас масса свидетельств продолжающихся атак со стороны тех, кто производит эту информацию скоординированными действиями. Это хорошо нацелено на разные...

Euronews: Кто же это, где улики против них?

Йоурова: Мы сделали очень четкую публикацию об иностранных игроках. Мы говорим о прокремлёвских СМИ, а также о Китае в связи с Covid. Нам не обязательно предоставлять доказательства, относящиеся к конкретным выборам, потому что это постоянный сигнал.

В самом Плане действий по укреплению Европейской демократии предлагается создать новый инструмент для противодействия иностранному вмешательству, который заставит виновных дорого за это заплатить.