"Брексит": премьер-министр Франции пообещал не дать рыбаков в обиду

Меньше чем за месяц до "Брексита" на фоне все еще пробуксовывающих переговоров французский премьер-министр Жан Кастекс отправился к тем, чья судьба стала предметом самых ожесточенных споров Лондона и Брюсселя. Рыбаки, промышляющие в Северном море и Ла-Манше, боятся потерять доступ к богатым на улов британским водам.

"Сделку нужно заключить. Отсутствие сделки равнозначно смерти для Euronor и местного рыболовного флота. Если мы все вернемся во французские воды, то окажемся здесь вместе с бельгийцами, голландцами, испанцами. А это уже будет чрезмерная эксплуатация ресурсов. Такого допускать просто нельзя", - говорит Оливье Лепрэтр, глава региональной ассоциации рыбаков.

Премьер-министр пообещал, что Франция "не пожертвует" родным рыболовством.

Кастекс также отправился в Кале понаблюдать за подготовкой к "Брекситу" в районе терминала Евротоннеля, который соединяет континентальную Европу с Великобританией. Власти обещают создать 1700 новых рабочих мест для пограничников, полицейских и ветеринаров, чтобы ускорить время прохождения таможни. Ежедневно через туннель проходят около 12 тысяч грузовиков, 13 тысяч легковых автомобилей и 60 тысяч пассажиров.

На юге Англии опасаются хаоса и километровых пробок.

"Если вы хоть что-то понимаете в "Брексите", то проинформированы лучше нас. Проблема заключается в том, что мы понятия не имеем, что значит "Брексит", что произойдет, сколько здесь будет припарковано грузовиков, какими будут очереди из фур", - говорит Шэрон Свэндл, жительница Англии.

О том, каким будет "Брексит", не знают и в Лондоне и Брюсселе. На днях представители Даунинг-стрит высказали "оптимизм" в отношении заключения сделки. В то же время, сообщается, что представитель Франции уже заявил главному переговорщику от ЕС Мишелю Барнье, что в случае новых уступок британцам и невыгодного ей решения о рыболовстве, Париж наложит на соглашение вето.