Рождество в духе солидарности

Новогодние праздники в духе солидарности. В преддверии Рождества в британских благотворительных организациях кипит работа. Волонтёры этого банка продовольствия в Лондоне готовят продуктовые пакеты для выдачи нуждающимся. Их число во время пандемии выросло более чем на 60%.

Виктория Смит, корреспондент Euronews:

"Здесь довольно прохладно. В этих условиях усердно трудятся волонтёры, чтобы помочь людям в этот особенно тяжёлый из-за пандемии год. А перед Рождеством здесь будет совсем напряжённо, ведь накормить предстоит гораздо больше людей, чем в прошлом году".

Пешком или на велосипеде - волонтёры идут и едут сюда почти каждый день, как на работу. Банки продовольствия функционируют благодаря им, а также за счёт пожертвований частных лиц и организаций.

Мишель Гримли, волонтёр:

"Мы готовим продуктовые пакеты для отдельных лиц, пар и небольших семей. Предоставляем всё что им наверняка понадобится: чай, кофе, сахар, консервы , макароны, рис. Особенно в период рождественских праздников важно, чтобы у людей были необходимые для ежедневного приёма пищи продукты".

Жители британской столицы создают праздничное настроение, как могут - объединяясь домохозяйствами и украшая улицу рождественской иллюминацией.

Джон Рестолл, житель Лондона: "Горожане зажигают огни, а все вокруг говорят, как здорово все это выглядит. Это ощущалось на протяжении всего года - в День Победы, в течение всего лета - люди заботились о своих соседях, веселились и праздновали целой улицей. Пожалуй, раньше здесь не было такого чувства общности. Все всегда были дружелюбны. Но сегодня кажется, что люди и правда стали внимательнее друг к другу и стараются делать добрые дела".

Довольно рано в этом году - с середины ноября поступили в продажу новогодние елки. И спрос на них высокий.

Стивен Лайалл, житель Лондона: "Это поднимает настроение, не так ли? В доме сразу становится ярче, атмосфера - веселее, да еще с рождественскими песнями и прочим. Это напоминает нам более позитивные времена".

Несмотря на все тяготы уходящего года и благодаря новостям о появлении вакцин, на 2021 британцы смотрят с надеждой.