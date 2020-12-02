Жительница Стокгольма держала сына взаперти почти 30 лет

В Швеции полиция арестовала пожилую женщину, подозреваемую в том, что она удерживала своего сына взаперти в течение почти 30 лет.

Мужчину в квартире в пригороде Стокгольма обнаружила родственница, после того, как 70-летняя мать заточённого заболела и попала в больницу.

Перепуганного, с садинами и язвами, его госпитализировали. Состояние 41-летнего мужчины врачи оценивают как тяжёлое. Известно, что в 12-летнем возрасте подозреваемая забрала ребёнка из школы. С тех пор его никто не видел.

Квартира, как описывает родственница задержанной, была похожа на помойку - с горами мусора и отвратительным запахом.

"Му думали, что она живёт одна. Когда мы разговаривали, не возникало и мысли, что с ней живёт кто-то ещё. Одинокая пожилая женщина - такой она нам казалась", - говорит сосед.

"Самое страшное в том, что это продолжалось долгие годы. Это нехорошо. Теперь о них позаботятся, я полагаю", - вторит ему ещё один живущий по соседству мужчина.

По обвинениям в незаконном лишении свободы своего сына и причинении ему тяжких телесных повреждений матери грозит до десяти лет тюрьмы.