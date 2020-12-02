Норильск засыпало снегом

Снег в Норильске не редкость, но такого местные жители не припомнят давно. Город засыпает несколько суток подряд. С воскресенья здесь действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра: порывы достигают 30 м/с.

Видимость менее тысячи метров: дорога в аэропорт закрыта для легкового транспорта. Но многим к машинам и так без лопаты не подобраться.

Сообщать о сосульках на фасадах граждан просят городские власти. Около 100 человек и 20 единиц высокопроходимой техники ежедневно дежурят из-за непогоды. По прогнозам метеорологов, снег будет идти до конца недели, метель должна прекратиться к субботе.

Всего за последние два месяца коммунальщики вывезли из города около 400 тыс. тонн снега - это четверть среднегодовой нормы.