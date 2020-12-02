Как 2020 год проверял человечество на прочность

2020 год прошел под знаком коронавируса. Пандемия изменила жизнь каждого из нас, застала врасплох. Люди поспешили в магазины, чтобы запастись товарами впрок. Перед кассами выстраивались огромные очереди. Гели для рук и туалетная бумага разлетались, как горячие пирожки.

Во многих странах был введен карантин. Мы лишились возможности общаться вживую с родными и друзьями. Чтобы хоть как-то облегчить чувство одиночества, люди переключились на онлайн-общение. Вечеринки, деловые встречи, школьные занятия и даже свидания теперь проходят в виртуальном формате.

Постояльцы домов престарелых оказались в полной изоляции, но все же нашлись решения, которые дали пожилым людям возможность видеться с родными.

Главными героями этого года стали врачи, люди, оказавшиеся на передовой в войне с пандемией. Во многих странах стало традицией аплодировать медикам: каждый вечер в определенный час люди выходили на балконы и хлопали в ладоши, выражая признательность врачам за их подвиг.

Врач упал в обморок от перенагрузок. Дели, Индия Manish Swarup/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Масками поначалу пользовался только медперсонал. В январе Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, в которых говорилось, что "медицинская маска не требуется, так как нет доказательств ее полезности для защиты от заражения". Теперь же для многих из нас маска стала как телефон или кошелек — без нее мы не выходим из дома.

Сан-Хосе, США AP Photo

Одна из главных рекомендаций, как защитить себя от коронавируса, — соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить ни к кому ближе чем на метр-полтора. О рукопожатиях и поцелуях в щеку при встрече, естественно, пришлось забыть. Но тут же были придуманы новые способы приветствий — с помощью локтей или ног. Последнее получило название “уханьское приветствие”.

Ограничения то ужесточали, то ослабляли, то ужесточали снова. Самоизоляция, обязательное ношение масок, перчаток — далеко не все поддерживают меры, которые вводят правительства разных стран. Антипрививочники, ковид-диссиденты, сторонники теорий заговора вышли на улицы, призывая к большей свободе.

Кафе, рестораны, бары, отели, непродовольственные магазины, кинотеатры, театры оказались под запретом. Многие из-за локдауна разорились или оказались на грани банкротства. Владельцы и сотрудники заведений вышли на акции протеста, требуя, чтобы им позволили работать как раньше. В Лионе протестующие облачились в черное и вынесли гроб. "Новый карантин — это смерть для нашего бизнеса", — утверждали манифестанты.

Человечество возлагает надежды на вакцину. Если все пройдет по плану и большинство жителей планеты получит прививку в наступающем году, то, вероятно, следующий Новый Год мы сможем вновь отметить большой компанией.