Итальянцы переезжают в горы

Джакомо работает с сфере управления инновационными процессами и самая главная задача для него сегодня — обеспечить стабильную интернет-связь в новом доме. После 40 лет жизни в Милане он решил переехать в горную деревню, расположенную в районе Сан Симоне в двух часах езды от города. В деревне живут всего пять человек. Еще один важный критерий для Джакомо — его новый дом находится не очень далеко от ближайшего крупного аэропорта

"Человек, который хочет уехать из города, настолько знает город, что может представить его себе не в самой привычной форме. Я бы сказал, что люди, по-настоящему желающие уехать из города, могут сохранить урбанистическую форму даже там, где ее изначально не было", — говорит Джакомо. Он уверен, что пандемия коронавируса — одна из главных причин, по которой жизнь в городе в традиционном понимании неизбежно изменится, его границы расширятся, а горожанам нужно будет привыкать к новым реалиям.

"Если человек внутренне свободен и считает себя гражданином мира, он сможет найти новое место жительство и заново изобрести себя", — уверен Джакомо.

Начиная с сентября все больше людей обращаются в местный совет, чтобы получить информацию о возможности переезда в эту горную долину долину.

"Сан Симоне входит в состав муниципалитета Валлеве, население которого составляет 130 человек. Сан Симоне и еще одна деревня пользуются большой популярностью в этом районе, но из-за этого местным чиновникам приходится отвечать на многочисленные запросы”, — передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

Сближение города и пригородов поддержит местную экономику, пострадавшую из-за пандемии и отсутствия туристов.

Мэр Валлеве Джанфранко Лаззарини говорит: "Каждый день мы получаем одиy-два запроса и для нас это очень много. Мы стараемся на все запросы ответить, мы установили в деревне Wi-Fi нового поколения, чтобы люди могли заниматься делами, которые требует бизнес в городе". Мэр уверен, что переезд горожан обогатит деревню в культурном плане и местные жители с ним согласны.

Одна из них — Астрид Педретти: "Численность населения в горных районах в последние годы значительно сократилась, поэтому нам нужны семьи с детьми и люди, которые могут работать здесь удаленно. Кажется, что время течет здесь медленнее, но это не значит, что оно менее ценно. Да, мы не можем получить все сразу, иногда приходиться ждать, но для меня в этом нет ничего плохого".

Джакомо смог переехать в деревню, так как у него есть возможность дистанционной работы, но будущее этого тренда зависит от того. как долго такая возможность будет доступна.