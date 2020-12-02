Скончался экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался на 95-м году жизни. Эту информацию французским СМИ подтвердили его родственники. Сообщается, что политик скончался в своём поместье под Туром в окружении родных. В последние месяцы он неоднократно оказывался в больнице из-за проблем с сердцем.

Пост президента Жискар д'Эстен занимал в 1977-1981 годах. При нём Франция проводила весьма дружескую политику по отношению к СССР, сам он неоднократно бывал в Советском Союзе, а позже и в России.

Валери Жискар д'Эстен был самым пожилым из экс-президентов Франции и человеком, который дольше всех находился в этом статусе.