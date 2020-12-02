Рождество в стиле COVID-19

Как сохранить атмосферу праздника и поддержать моральный дух в период пандемии?

Свой рецепт предлагают жители Апеннин: они украшают улицы и дома.

Предпочитая сэкономить на подарках, как указывает завсекцией одного из универмагов: "У нас очень много покупателей, они приобретают елочные игрушки, может, потому, что опасаются новых ограничений, или потому, что хотят рождественного тепла. "

Магазины и бутики открыты, но перед ними образуются очереди на вход, которые доселе были экзотикой для жителей европейских стран. Меньшее количество покупателей помогает соблюдать социальное дистанцирование.

В Загребе вовсю горят новогодние гирлянды, но улицы хорватской столицы пустынны, поскольку в связи с пандемией действуют меры, ограничивающие возможность организации веселых сборищ.

В этой балканской стране в середине недели насчитывалось свыше 130 тысячи зараженных и были зарегистрированы почти 1 900 летальных исходов от COVID-19.

Власти российской столицы стремятся, с одной стороны, препятствовать росту заражений, с другой - сохранять для москвичей в целом обычный образ жизни.

В Москве зафиксировано свыше 617 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Смертельным исходом COVID-19 окончился для более 9 тысяч москвичей.

Кто-то из столичных жителей не совсем понимает смысла ограничительных мер, а для кого-то они празднику не помеха, и Новый год такие люди готовятся встречать на Красной площади.