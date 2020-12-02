Генсек ООН призвал человечество прекратить "самоубийственную войну"

Антониу Гутерриш призвал человечество остановить наступление на природу, а пандемию коронавируса назвал шансом для глобальной перезагрузки экономики. Генеральный секретарь ООН заявил: выделенные странами на постковидное восстановление миллиарды долларов должны вкладываться в проекты в области "чистой" энергитики. Без согласованных действий по сокращению выбросов углекислого газа, планете грозит катастрофическое повышение температуры на три-пять градусов уже в этом столетии, а значит - и новые разрушительные пожары и ураганы.

"Планета сломлена. Человечество ведет самоубийственную войну против природы. Но природа всегда наносит ответный удар. Его мощь и ярость мы уже ощущаем", - заявил генеральный секретарь ООН.

По данным Всемирной метеорологической организации, 2020 год станет одним из трех самых жарких в истории. К 2030-му в ООН намерены добиться снижения глобальных выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с показателями 2010-х. Россия занимает четвертое место в мире по их объему после Китая, США и Индии.