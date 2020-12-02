Китаский аппарат "Чанъэ-5" приземлился на Луну

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" успешно приземлился на Луну в рамках своей миссии по сбору образцов грунта.

В течение двух дней посадочный модуль зонда (получивший название в честь персонажа древней китайской мифологии - богини Луны) будет проводить бурительные работы. Планируется, что он соберёт два килограмма лунного реголита. Образцы в специальной капсуле доставят на Землю к середине декабря для изучения китайскими специалистами.

Миссия осуществляется при сотрудничестве с Европейским космическим агентством.

В случае её успеха, впервые за более чем сорок лет ученые получат свежие данные о лунном грунте. А Китай станет третьей после США и СССР страной, которой удалось выполнить эту задачу.

"Чанъэ-5" - третий по счёту китайский аппарат, совершивший посадку на Луне.

Два года назад его предшественник - "Чанъэ-4"- первым в истории прилунился на обратной стороне естественного спутника Земли.

В 2003 году Китай стал третьей в мире державой, имеющей программу пилотируемой космонавтики. Один из её этапов в будущем, уверяют власти страны, - высадка человека на Луну.