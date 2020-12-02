Австрия открывает горнолыжные курорты и сажает туристов на карантин

Австрийские горнолыжные курорты откроются в канун католического Рождества, но туристическая отрасль возобновит здесь работу лишь с 7 января. Прибывающим из "зон риска" заражения коронавирусом придется отправиться на десятидневный карантин. Такое решение Вена приняла под давлением соседей по ЕС, которые лишают своих граждан любимых зимних развлечений в связи с пандемией.

"Начиная с 24 декабря индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе будут вновь разрешены. В праздничные дни и каникулы у австрийского населения появится возможность заняться спортом", - заявил федеральный канцлерСебастьян Курц.

Никаких вечеринок, соцдистанция в метр, без маски - исключительно на склоне. Ранее выбор в пользу открытия курортов при сохранении жестких ограничительных мер сделали и в Швейцарии.

Работники французских лыжных станций требуют последовать их примеру и протестуют из-за решения правительства остановить подъемники. В Париже призывают граждан подышать свежим воздухом в родных горах и удержаться от соблазна поехать в соседние альпийские страны.

"Мы введем выборочные проверки на границе. Вам придется сдать тест и провести семь дней в изоляции", - говорит премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Германия также призывает соседей проявить европейскую солидарность, несмотря на значительные последствия для национальных экономик. В марте именно горнолыжные станции стали одним из "рассадников" вируса в Европе.