На Apple подали в суд из-за замедления работы смартфонов

Организация защиты прав потребителей в Европе Euroconsumers подает в суд на компанию Apple, требуя компенсации в размере 180 млн евро за умышленное замедление работы смартфонов, чтобы подтолкнуть потребителей к покупке новых. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на Euroconsumers.

Иски поданы в суды Испании, Бельгии, Италии и Португалии. Претензии касаются более 3 млн моделей iPhone 6, iPhone 7 и iPhone SE, проданных в этих странах с 2014 по 2020 год.

Apple все обвинения отвергает. В письме юридической компании Gibson Dunn & Crutcher, представляющей интересы Apple, которое было отправлено Euroconsumers 6 августа, говорится, что компания "никогда не будет ухудшать взаимодействие с пользователем, чтобы вынуждать их покупать новые модели".

Два дня назад итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple из-за вводящих в заблуждение заявлений о водонепроницаемых смартфонах. В рекламе "яблочной" продукции говорилось, что гаджеты могут находиться на "глубине от 1 до 4 м в зависимости от модели" в течение получаса.

По мнению итальянского ведомства, Apple не разъяснила, что смартфоны водонепроницаемы только в определенных условиях, например, во время контролируемых лабораторных испытаний, а не при обычном использовании потребителями.

Несколько недель назад стало известно, что Apple выплатит в США 113 миллионов долларов компенсации из-за замедления работы старых моделей iPhone (это делалось, чтобы продлить срок службы аккумуляторов).

Расследование проводилось в 34 штатах. Оно началось в 2017 году. Тогда пользователи старых моделей смартфонов обнаружили, что после обновления операционной системы iOS их устройства стали работать медленнее. Некоторые владельцы “яблочных” смартфонов решили, что таким образом компания пыталась заставить своих клиентов купить себе новые телефоны.