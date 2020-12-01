В России новый пик смертности от коронавируса

В России зарегистрировано максимальное число умерших от COVID-19 за сутки. Официальное число жертв пандемии увеличилось на 569 человек. Коронавирус выявили более чем у 26 тысяч жителей страны. Больше всего — в Москве, Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала пандемии зафиксированы более 2 млн 300 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 40 тысяч инфицированных. В мировом антирейтинге по абсолютным показателям Россия занимает четвёртое место после США, Индии и Бразилии. Впрочем, при пересчёте на численность населения ситуация с официальной заболеваемостью в стране выглядит лучше, чем в большинстве стран Европы.